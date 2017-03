Coletores menstruais terão de cumprir regras da Anvisa

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) vai passar a regular os coletores menstruais. A medida ocorre diante do crescimento do uso dos produtos no País.

Chamado popularmente de "copinho", o coletor é um dispositivo de plástico flexível, que, inserido no canal vaginal, armazena o sangue menstrual. Ao ficar cheio, o produto deve ser retirado e lavado e pode ser reutilizado em seguida.

Agora, empresas que fabricam os coletores terão que seguir critérios e comunicar previamente a Anvisa sobre a oferta deles no mercado. A nova norma também traz critérios técnicos de como deve ser o produto, cujo material não pode ter ingredientes como fragrâncias e inibidores de odores.

Já os rótulos terão que trazer, obrigatoriamente, informações sobre o modo de uso, com dados sobre o tamanho adequado para a intensidade do fluxo menstrual e qual a frequência com que o produto deve ser higienizado, por exemplo.

Também devem trazer instruções claras às usuárias sobre a possibilidade da chamada "síndrome de choque tóxico", infecção rara causada por bactérias como Staphylococcus aureus e cujo risco pode estar associado ao uso prolongado de absorventes internos.

Segundo Bárbara Murayama, da Clínica da Mulher do Hospital 9 de Julho, é baixo o risco da síndrome ocorrer, mas aumenta no caso de uso prolongado. "Oito horas é um tempo máximo, mas durante o dia a mulher pode e deve trocar mais vezes."

O texto final, que regulamenta vários outros itens de higiene pessoal, deve ser publicado nos próximos dias no "Diário Oficial da União".