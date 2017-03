Colegas se unem para pagar OAB de aluna quilombola da UFG

Depois de concluir o curso de Direito da Universidade Federal de Goiás (UFG) e ser a primeira quilombola do Estado a passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a estudante kalunga Vercilene Francisco Dias, de 26 anos, tem um novo desafio, conseguir o dinheiro para pagar sua carteira da OAB. Ela entrou no mestrado em Direito Agrário, mas ainda não está empreg...