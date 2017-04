Colégios Militares: Alego derruba veto de Marconi

O plenário da Assembleia Legislativa rejeitou veto parcial do governador Marconi Perillo (PSDB) na última semana e confirmou a mudança em quatro escolas estaduais situadas em Anápolis, Silvânia, Morrinhos e São Miguel do Araguaia. A maioria da casa teve apoio do líder do governo na Casa, o deputado Francisco Oliveira (PSDB), para a derrubada do veto. No projeto origina...