Cocaína 'escama de peixe' era entregue em sacolinhas de presentes para não levantar suspeitas

Danilo Vieira dos Santos, 28 anos, foi preso e 50 quilos de cocaína, com alta concentração de pureza e avaliada em torno de R$ 200 mil, apreendidos na Operação Conúbio II realizada nos setores Três Maria e Vista Bela, em Goiânia, na manhã desta quarta-feira (22).

Em um imóvel no Setor Três Maria funcionava o laboratório para o refino do entorpecente. No local, os policiais apreenderam além da cocaína, material para embalagem, formas, microondas, balanças de precisão e a contabilidade do tráfico.

Na residência de Danilo, no Setor Vista Bela, os policiais apreenderam uma pistola de calibre 380 e R$ 80 mil, em espécie, e uma máquina contadora de cédulas.

Em entrevista coletiva, o delegado responsável pelo caso, Vinícius Teles, contou que quando a Operação Conúbio 1 foi realizada em 23 de fevereiro deste ano, 10 pessoas do grupo foram presas e indiciadas por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma.

Os presos nessa época são: Renato Ribeiro de Souza, 35, Túlio Robson Ernesto da Silva, 28, Max Villank Aguiar de Macedo, 26, Cleyton Messias Leite, 34, Henrique Inácio Leite Abadia, 25, Nathalia Felipe de Melo Lourenço, 26, Moises Luidy Santos Moura, 22, Karolayne Mota Duarte, 19, Valber Oliveira Andrade, 23, Euripedes Junior Santos, 29, e Wellington Araújo Wolff, 38, foram presos. Junto com eles foram apreendidas drogas, valores e quinze automóveis do grupo.

Após as prisões, as investigações continuaram e indicaram a existência de outro suspeito, Danilo, responsável pela guarda e distribuição da maior parte da cocaína e da contabilidade do grupo. “Ele entregava a droga em sacolinhas de presente para não levantar suspeitas”, explicou Vinícius.

Segundo o delegado, o grupo se dedicava a fornecer cocaína para pessoas de alto poder aquisitivo, os usuários finais, e distribuir para outros traficantes. Vinícius disse ainda que a Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) têm agora cinco dias para concluir o inquérito, identificar o máximo possível de envolvidos e prendê-los; e caso seja necessário ocorrerá outras ações complementares.

Relação com outros grupos:

Quando questionado se esse grupo agia em parceria com outras quadrilhas, Vinícius explicou que o grupo é uma associação fechada e não possui vínculos com outros, sendo Túlio, preso em 23 fevereiro deste ano, o chefe.