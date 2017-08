Cobrança de preço diferente para homem e mulher na balada em Goiás começa a ser multada no domingo

A cobrança diferenciada no valor de ingressos para homens e mulheres deve ser extinta em Goiás a partir do próximo domingo (6). A recomendação, emitida na terça-feira (1º), é do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e dos Procons Estadual e de Goiânia.

O documento orienta aos estabelecimentos de lazer, cultura e entretenimento e produtores de eventos do Estado para que se abstenham de adotar o gênero como fator de discriminação, mesmo para aqueles eventos cuja comercialização tenha se iniciado em período anterior.

Os órgãos de defesa do consumidor observam que o descumprimento da legislação que fundamenta a recomendação “acarretará na responsabilização civil e administrativa, sem prejuízo das sanções de natureza penal definidas em normas específicas”

Entre as argumentações está a Nota Técnica nº 2/2017, expedida pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon), que reitera a ilegalidade e abusividade da diferenciação de preços por gênero.

Reuniões

A expedição da orientação conjunta dos órgãos de defesa do consumidor foi precedida de duas reuniões em que foram discutidos os termos do documento. Segundo o MP-GO, uma delas com a participação, com sugestões, de representantes da Associação dos Produtores e Prestadores de Serviços de Eventos do Estado de Goiás. Os encontros, na sede do MP, aconteceram nos dias 18 e 19 de julho.

Durante as discussões, o MP afirma que, junto dos Procons, buscou-se alinhar e integrar a atuação conjunta em relação ao tema, o que resultou na decisão de expedir a recomendação com o posicionamento uniforme, com a orientação aos fornecedores e empreendedores do setor de lazer.

Assinatura

A recomendação do MP-GO e Procons é assinada pela promotora Ílona Maria Christian de Sá, que está atuando em substituição na 12ª Promotoria de Justiça de Goiânia, na qual foi instaurado procedimento para acompanhar o caso; pelo coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor do MP, Rômulo Corrêa de Paula; pela superintendente do Procon Goiás, Darlene Costa Azevedo Araújo, e pelo superintendente do Procon Goiânia, José Alício de Mesquita.