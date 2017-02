CNHs: Cobrança indevida por aulas

As aulas de direção dentro da pista de provas práticas na sede do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), no Setor Cidade Jardim, em Goiânia, liberadas desde o começo do ano pelo órgão, estão custando até 100% a mais do que as aulas normais das autoescolas. Os alunos pagam até 80 reais por apenas 30 minutos na pista, 20 minutos a menos do que dura uma...