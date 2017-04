CMTC fecha 2016 com déficit de R$ 1,5 milhão

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) fechou o balanço financeiro do ano passado com déficit de R$ 1,56 milhão, conforme documentos divulgados no Diário Oficial do Município (DOM). Também houve registro de prejuízo nos exercícios anteriores, como de 2015, com R$ 1,25 milhão. Isso ocorre porque a única receita do poder concedente é a parcela de 1% d...