Clubes são o principal ponto de folia em Caldas Novas

Música ao vivo nos clubes e passeios de balsa no Lago Corumbá são as principais atrações que agitam o carnaval de Caldas Novas, a cerca de 190 quilômetros de Goiânia. A expectativa de hoteleiros, comerciantes e organizadores de folias é de que o ritmo esquente mais amanhã na cidade da região de águas termais, com a chegada de mais turistas de grande parte do País.

Para manter a tradição, os clubes são o principal ponto de folia da cidade durante o dia. Alguns deles se organizam para receber, separadamente, até três mil foliões nas piscinas, por dia, até terça-feira. É o caso de um clube que fica em frente ao Lago Corumbá, a seis quilômetros do Centro de Caldas Novas.

Grande parte do público que se concentra em Caldas Novas é de Goiânia e Brasília. Os estudantes Felipe Lima, de 22 anos, e Gabriele Fiquene, de 19, vivem na capital federal e, pela primeira vez, decidiram se juntar a outros dois casais de namorados para pular a folia nas águas goianas. "O movimento deve aumentar este final de semana", alegra-se Gabriele, sem esconder a animação.

À beira da piscina, outros casais e famílias inteiras curtiram a folia hoje à tarde ao som de músicas de axé e funk ao vivo. O empresário Erico Camargos e a mulher dele, a designer baiana Chiara Camargos, só vão voltar para casa, em Brasília, após curtirem a folia na cidade com os três filhos, de 11, 9 e 7 anos de idade, respectivamente. "De dia, a gente fica nos clubes e, à noite, passeia na cidade", diz Chiara."O clima aqui está ótimo porque não somos de muita bagunça. Gostamos de ficar mais quietos", emenda ele, que é mineiro.

No meio de vários foliões de outros Estados, o consultor fiscal Ronaldo Pequeno, de 52, aproveita o feriado prolongado para passar grande parte do dia curtindo o sol com tranquilidade ao lado da sua mulher, a coordenadora de direitos Eliane Melo, de 47. Eles moram em São Paulo (SP) e, pela primeira vez, passam a folia no Centro-Oeste."O pessoal fala bem demais daqui, sempre tivemos curiosidade por causa da água quente e das piscinas com onda", afirma o consultor paulista. "Está bem tranquilo aqui, é muito bom", anima-se a mulher dele. O casal paulista, no entanto, critica o que chama de "excesso de abordagem de vendedores de apartamentos e pacotes para clubes na cidade".

Além de shows, alguns clubes oferecem passeio de balsa no Lago Corumbá, cobrando o valor de R$ 15 a R$ 25 por pessoa. Durante o percurso, o guia conta um pouco a história de Caldas Novas e, também, do Lago do Corumbá, que, cada vez mais, tem sofrido com os impactos da ação humana diante da falta de fiscalização eficiente.

Atrações com shows noturnos e festivais de marchinhas fecham a programação da folia na cidade, que já não tem mais o barulho de carros de som nas ruas. Donos de postos de combustíveis aproveitam o aumento do movimento de turistas para aumentar o valor do litro da gasolina comum. Em alguns, custa até R$ 3,99