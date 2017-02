Clique e assista ao bate-papo 'Obesidade, vamos falar sobre isso!'

Apontada como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, a obesidade é um tema inquietante. E o maior desafio é estimular na população hábitos saudáveis e a mudança dos padrões alimentares. Meta que pode contribuir para reduzir o porcentual de pessoas acima dos 18 anos com quadro mórbido da doença ou com sobrepeso.

“Precisamos conscientizar a população e também a indústria de alimentos, sobretudo em relação aos produtos ultraprocessados”, explica a nutricionista Raquel de Andrade Cardoso Santiago, coordenadora do Laboratório de Dietética da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás (UFG). Convidada a participar hoje do encontro Obesidade, Vamos Falar Sobre Isso, iniciativa do Grupo Jaime Câmara, a profissional pretende refletir junto ao público sobre questões inerentes à mudança de hábitos alimentares. Com entrada gratuita, o encontro com autoridades no assunto, dentre elas o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia - Regional Goiás (SBEM-GO), médico endocrinologista Jued Tuma, tem o objetivo de auxiliar a população a entender a doença e promover atividades que contribuam para a prevenção.

Segundo Raquel, “não existe mágica” quando o assunto é o tratamento da obesidade. É preciso paciência, num processo que respeite os hábitos de vida da pessoa. “Vamos falar um pouco sobre como o indivíduo pode trabalhar a mudança de hábitos”, adianta.

Projeção

Em 2025, aproximadamente 2,3 bilhões de adultos devem estar com sobrepeso e mais de 700 milhões, obesos. E a projeção da Organização Mundial de Saúde (OMS) é mais preocupante em se tratando de crianças. O número delas com sobrepeso ou obesidade, em todo o mundo, poderá chegar a 75 milhões, caso nada seja feito.

No Brasil, a estatística da obesidade aumenta a cada dia, independentemente da região do País e da faixa etária. Pessoas de todas as idades podem desenvolver a doença.

O mais recente levantamento do IBGE sobre o tema, entre 2008 e 2009, revelou movimento crescente da obesidade.

E o que mais preocupa especialistas é - dentre outros fatores - o aumento de pessoas com algum grau de obesidade. Apenas entre 2009 e 2014, cresceu em 40% o número.

Estudos também apontam que algo em torno de 60% da população brasileira está acima do peso, ou seja, na faixa de sobrepeso ou obesidade. O público infantil responde por 15%. “Necessário conscientizar a população, sobretudo em relação aos alimentos que contenham quantidade muito alta de sal, gordura ou açúcar, os ultraprocessados.”

Obesidade é doença crônica e que, ao longo dos anos, tende a piorar, comprometendo a qualidade de vida. Pode trazer doenças como diabetes, asma, gordura no fígado, alguns tipos de câncer ou as doenças cardiovasculares. Para prevenir ou tratar o sobrepeso ou a obesidade o recomendado é alimentação balanceada e atividades físicas.

Saiba mais

Encontro: O encontro “Obesidade, vamos falar sobre isso” ocorre hoje, no Anfiteatro Grupo Jaime Câmara

A partir das 19 horas, especialistas apresentam palestras e talk show

Entrada gratuita



Sobre a obesidade

Doença crônica, a obesidade pode ser prevenida com a mudança de hábitos alimentares e prática de exercícios físicos. Em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos devem estar com sobrepeso e mais de 700 milhões, obesos. A obesidade atinge pessoas de todas as faixas etárias, independentemente da região do País. Pode trazer doenças como diabetes, asma, gordura no fígado, alguns tipos de câncer ou as doenças cardiovasculares