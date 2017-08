Clientes gastam mais de R$ 5 mil em salões de beleza de Goiânia e não pagam pelo serviço

Dois salões de beleza de Goiânia foram vítimas de golpes de clientes que usufruíram dos seus serviços, mas não efetuaram o pagamento. Em um dos casos, que aconteceu no dia 16 de julho, câmeras de segurança de um salão registraram quando uma mulher se despede do cabeleireiro após os procedimentos estéticos no valor de R$ 2.600, vai ao banheiro e depois deixa o local pela porta da frente, onde um carro já a esperava.

"A mulher entrou no banheiro e demorou muito. Eu vim para a recepção, falei para as meninas. Depois, ela veio, pegou a bolsa dela, olhou no espelho e foi embora", contou a auxiliar de cabeleireiro Simone Santos.

O administrador do salão, João Paulo Silva, já registrou o caso na Polícia Civil e afirmou que só neste ano a empresa foi vítima de quatro golpes parecidos. "São clientes que vêm, fazem o serviço como escovas, hidratação, chegam ao caixa e simplesmente falam que esqueceram cartão no carro, vão buscar, saem e não voltam mais”, explica.

O delegado Eli Oliveira, do 4° Distrito Policial, informou que apura se a mesma mulher aplicou golpes em outros salões de beleza da capital, já que outras denúncias semelhantes foram feitas.

“Nós registramos um caso semelhante em que a pessoa foi aplicando golpes no mesmo sentido, deixando de pagar. Quando funcionários ligavam cobrando o serviço prestado, a pessoa fazia ameaças de morte. Nesse caso, já instauramos o procedimento contra a autora”, disse o delegado.

No outro salão, funcionários também disseram que uma mulher gastou R$ 2.500, não pagou pelo serviço, mas deixou uma bolsa vazia como garantia de que voltaria, porém, ainda não apareceu.

“Deixou uma bolsa na recepção, falou que ia buscar um alicate e a filha dela e até hoje ela não retornou. Inclusive estamos com a bolsa dela aqui esperando ela voltar”, disse gerente do estabelecimento, Rosana Cristina Alves.

Não foi informado se os golpes foram aplicados pela mesma mulher.