Clientes denunciam na polícia agressão por seguranças de choperia do Setor Marista

Dois homens registraram ocorrência no 8º Distrito Policial (DP) denunciando agressão por parte de seguranças da Choperia e Restaurante Alabama, localizado no Setor Marista, em Goiânia. Na ocorrência, um dos clientes contou que estava com amigos no estabelecimento e pagou metade da conta, pois pretendia ir embora mais cedo. Ao tentar sair, o rapaz disse que foi abordado por um dos seguranças, que questionou o pagamento e o impediu de deixar o local.

Ainda de acordo com a ocorrência, houve uma discussão e seis seguranças o levaram para um local escuro ao lado do bar, onde foi agredido com socos e chutes. Um amigo viu o tumulto e tentou ajudar, mas foi atingido por um dos seguranças e ficou inconsciente. O cliente informou à polícia que os seguranças recebiam ordens de um funcionário do local, que incitava a briga.

Após a confusão, os dois rapazes foram ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer exames de corpo de delito. O caso agora será investigado no 8° Distrito Policial (DP). Eles encaminharam ao POPULAR cópia de comprovante de pagamento pelo cartão de crédito, no valor de R$ 764,17, correspondente à conta parcial, e um cupom fiscal no total de R$ 609,62, valor restante, pago depois pelos que ficaram no bar.

ALABAMA

O POPULAR entrou em contato com o estabelecimento, mas o funcionário do local afirmou que não estava autorizado a falar sobre o assunto e que o proprietário poderia esclarecer o fato apenas na manhã de terça-feira (28). A reportagem insistiu e, na segunda ligação, um funcionário aceitou falar mas não quis ser identificado.

O funcionário alegou que os clientes não pagaram a conta e por isso foram impedidos de sair do local. Ele ainda acusa uma das vítimas de xingar e dar um tapa no rosto do segurança, dando início à confusão. Questionado sobre a acusação das vítimas de que o gerente comandava as agressões, o funcionário disse que “não trabalha dessa forma”.