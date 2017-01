Clientes de banco se assustam com tamanduá dentro de agência em Paraúna

Um tamanduá foi visto na manhã de terça-feira (17), andando pela agência do Banco Bradesco em Paraúna. O animal foi retirado quando um dos clientes encontrou um pedaço de ferro e encostou no tamanduá até ele sair.

Os clientes que estavam na agência ficaram assustados com a "visita", mas também brincaram com a situação. "Veio fazer uma conta aqui. Olha o tamanho do bicho", disse uma das pessoas presentes no local.

"Ele tinha cerca de 2 metros de comprimento. Fiquei assustado, chegar lá e deparar com um bicho desses. Já tinha visto tamanduá no mato, dentro de banco não", afirmou o servidor público Válber José de Oliveira, de 55 anos.

De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, a unidade não foi acionada para atender essa ocorrência.