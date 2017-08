Cliente “arrebenta” muro de motel com o carro em Goiânia

Atualizada às 17h27 de 02/08/2017

Na saída de um motel, um cliente “arrebentou” o muro do local com o próprio carro na tarde desta quinta-feira (2). O estabelecimento está localizado na Avenida Quito Junqueira, no setor Parque Industrial Paulista, em Goiânia.

O veículo prata chegou a ficar preso por alguns minutos à parede do motel, segundo moradores da região. Após ser retirado, o proprietário do local fechou o espaço com um tapume. A reportagem entrou em contato com o estabelecimento, no entanto, os telefonemas não foram atendidos.

Uma funcionária preferiu não relatar o que houve. Disse que não estava autorizada a passar o contato do dono e afirmou, somente, que o muro será fechado na quinta-feira (3).

A Polícia Militar (PM) foi procurada pela reportagem, mas afirmou que não foi acionada para a ocorrência, assim como o Corpo de Bombeiros.