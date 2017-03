CLA oferece oficinas de Mangá e Capoeira em Goiânia

O Centro Livre de Artes (CLA), está com matrículas abertas para as oficinas de Mangá e Capoeira Angola. As vagas são limitadas e as matrículas podem ser feitas presencialmente na secretaria do CLA, na Rua 1, nº 605, no Bosque dos Buritis, no Setor Oeste. A taxa de inscrição é de R$ 75 (semestre).

A oficina de Mangá, história em quadrinhos japonês, será ministrada no período vespertino, às terças-feiras, com duas turmas: uma para adolescentes de 10 a 14 anos e outra para pessoas acima de 16 anos. A de Capoeira será às terças e quintas, às 18h30.

O centro cultural ainda tem vagas para os cursos de Dança e Yoga Infantil, Balé iniciante, Dança Contemporânea (iniciados), Dança Contemporânea (iniciantes), Dança Moderna e Alongamento.

Serviço

Informações: (62) 3524-1194