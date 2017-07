Cirurgião plástico Vladimir Bermudez morre em Goiânia

O corpo do médico cirurgião plástico Vladimir Bermudez está sendo velado nesta sexta-feira (28) no cemitério Jardim das Palmeiras, no Setor Centro Oeste, em Goiânia. Vladimir foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (27) em seu consultório.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, regional de Goiás, o velório do médico ocorre desde às 9h e está programada uma missa às 17h no local.

O presidente da regional Goiás, Luiz Humberto Garcia de Souza, lamentou e se disse consternado com a morte do cirurgião. Luiz Humberto participa do velório e acompanha amigos e familiares do médico. Ele disse que Bermudez foi um profissional do mais alto gabarito competente e ético.

Vlademir deixa esposa, a também cirurgiã plástica Patrícia Bermudez e três filhos.

A Polícia Civil vai investigar as causas da morte.