Cinegrafista é executado a tiros dentro de carro enquanto esperava namorada em Anápolis

O cinegrafista Elvis Greener Rosendo, 25 anos, foi assassinado a tiros dentro do carro, na porta da casa da namorada, na Rua Floriano Peixoto, no Centro de Anápolis. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 22h15 de quinta-feira (27), quando um outro veículo se aproximou do carro da vítima.

O rapaz trabalhou como cinegrafista do programa policial “190”, exibido em um canal fechado da cidade, porém a Polícia Civil não tem informações se a morte está ligada a atividade profissional dele.

“Ao que tudo indica foi execução. Ele esperava a namorada dentro do carro e teve o veículo atingido por diversos disparos. A equipe do GIH de Anápolis compareceu ao local e já deu início à apuração”, informou o assessor de imprensa da corporação, o delegado Gylson Mariano. O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) investiga o caso.

O carro e o celular do cinegrafista foram apreendidos e levados para a perícia da Polícia Técnico-Científica.

O corpo de Elvis foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por necropsia e foi liberado à família.