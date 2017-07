Cinco presos são recapturados após rebelião que deixou quatro mortos em Jussara

Atualizada às 17:26

Cinco presos foram recapturados nesta quinta-feira (27), após a rebelião e fuga no presídio de Jussara, na região Noroeste de Goiás. Outros quatro detentos que conseguiram escapar na noite de quarta-feira (26) continuam foragidos.

Segundo informações da Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap), os presos se rebelaram, renderam os funcionários que serviam o jantar e mataram quatro detentos. Dois corpos foram carbonizados e um deles foi decapitado. Três presos ficaram feridos.

A administração do presídio foi queimada e a viatura de escolta destruída pelos rebelados. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter o fogo na unidade. Ao todo, nove presos fugiram do local, levando as armas dos agentes.

A Seap, por meio de nota, informa que foi realizada perícia no local e que “foram tomadas todas as medidas administrativas para apurar as causas do ocorrido”.