Cinco pessoas ficam feridas após acidente em Goiânia

Cinco pessoas ficaram feridas após um carro bater em uma caçamba de lixo e atingir outro veículo, nesta segunda-feira (22), na Avenida Terezinha Morais de Oliveira, no Parque Amazônia, em Goiânia.

Segundo informações do G1 Goiás, entre os feridos está uma grávida de seis meses e uma criança de 10 anos. A mulher foi levada para o Hospital Materno Infantil (HMI), onde “foi atendida pela equipe multiprofissional do Pronto Socorro da Mulher e foi constatado que estava tudo bem com ela e com o bebê”, conforme a unidade de saúde. Ela já foi liberada.

Um dos veículos acabou rodando na pista e ficou com a frente destruída. O segundo carro subiu sobre o canteiro central, atropelou uma placa e parou ao bater em uma árvore. O motorista do segundo automóvel, Ricardo Correia, disse ao G1 que a caçamba estava longe do meio-fio.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo (Seplam) informou à TV Anhanguera que a caçamba só se distanciou da calçada com o impacto da batida e está devidamente sinalizada.