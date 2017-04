Cinco perguntas para estudante de nutrição, de 25 anos

1 - Como foi a violência psicológica que você viveu? Nunca chegou a ter agressão física, mas a violência psicológica que ele fez comigo eu levo até hoje. A gente ficou muitos meses, e eu já comecei o namoro com o pé atrás, porque ele sempre saiu com muitas meninas. Tinha dia que ele era carinhoso comigo, outros ele mal conversava. E todas as ex-namoradas dele ...