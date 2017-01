Ciclofaixa é dos carros no Areião

A ciclofaixa que contorna o Parque Areião foi dos carros e não das bicicletas na manhã deste domingo (8). Diversos veículos ignoraram ostensivamente a proibição de estacionamento das 7 às 16 horas, aos domingos, e pararam no local, praticamente debaixo da placa que informa o horário de interdição.

Ciclistas que tentavam passear pela ciclofaixa, como os do grupo do Go Ciclo, tiveram de desviar pela rua. A desobediência normalmente vinha sendo fiscalizada e punida pela Superintendência Municipal de Trânsito, que chegava a guinchar os carros. As faixas também eram delimitadas por cones, que ontem não estavam no local. Para piorar, em vários pontos a pintura está desbotada pela água da enxurrada, dificultando sua visualização.