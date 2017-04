Ciclista morre atropelado por carro no Residencial Forteville em Goiânia

Um homem de 30 anos morreu em um acidente de trânsito na Rua Rita Caetano, no Residencial Forteville, na capital, na madrugada desta sexta-feira (14).

Segundo a Polícia Civil, a vítima estava em uma bicicleta quando foi atropelada por um carro. O motorista do veículo fugiu do local do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atestar a morte da vítima.

Policiais da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (DICT) devem buscar imagens de câmeras de segurança de comércios próximos ao local da colisão.

A vítima não portava documentação, segundo a polícia.