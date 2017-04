Ciclista morre após colisão com carro em Senador Canedo

O ciclista Alberto Macedo Medeiros, de 33 anos, morreu, na noite desta segunda-feira (17), depois de bater de frente com um carro, na Rua Jorge Amado, no Residencial Flor do Ipê, em Senador Canedo, na região Metropolitana da Capital.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o condutor do veículo disse que o ciclista invadiu a pista contrária e que não conseguiu evitar a colisão. O motorista permaneceu no local e acionou a PM.

Ainda segundo a polícia, o motorista não aparentava estar embriagado. Ele foi conduzido à delegacia da cidade.

A Polícia Civil vai investigar o caso.