Um ciclista morreu após um acidente na avenida Circular, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. O caso aconteceu na manhã deste sábado (15).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi atropelada por um carro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) está no local para apurar o caso.