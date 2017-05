Chuvas não comprometem

O coordenador do BRT, Paulo Eron, afirma que as chuvas deste mês de maio, embora fora do clima tradicional de Goiânia, não devem interferir nos novos prazos de entrega das obras do BRT Norte-Sul. “Os trabalhos de terraplanagem até agora são poucos e pequenos, nada que comprometa. Até então o consórcio está fazendo mais a parte de concreto do corredor e os terminais. Não va...