Chuva provoca queda de árvores, desliga semáforos e complica trânsito em Goiânia

A chuva na tarde desta segunda-feira (26) em Goiânia complica a vida do motorista. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) registra semáforos apagados na Avenida D e na Praça do Ratinho. A situação também está complicada na rua 9, também no Setor Oeste. Motoristas reclamam que a sinalização na Avenida T-4, no Setor Bueno, não está funcionando.

Na Avenida Consolação, na Cidade Jardim, ao menos dez árvores do canteiro central foram arrancadas pela força do vento. As fachadas de lojas sofreram danos. Já na Avenida Castelo Branco, no Setor Coimbra, uma árvore caiu sobre um carro de luxo. Além da árvore, os semáforos do cruzamento da Castelo Branco com a Avenida Consolação, no Setor Esplanada Anicuns, estão apagados por conta de uma queda de energia. Agentes da SMT controlam o trânsito no local.

Na Avenida Anhanguera, na altura do Bairro Capuava, há registro lentidão no trânsito por causa de um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta. O Corpo de Bombeiros atendem às vítimas.

Moradores relataram chuva com granizo na Avenida Felipe Camarão, no Bairro Goiá, e diversos estragos foram notificados no Setor Sudoeste. Até o Corpo de Bombeiros teve problemas para registrar ocorrências porque um raio caiu nas proximidades de sua sede e queimou o transformador, deixando a corporação sem sistema de computador.