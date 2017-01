Chuva deve continuar nos próximos dias em Goiás

Grande nebulosidade e boas possibilidades de chuvas a qualquer hora marcam o tempo nos próximos dias em Goiás. Estas condições são consequências da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que está atuando no Estado. As chuvas devem ser de fraca a moderada intensidade, mas em algumas localidades da região Sudoeste pode chover forte. A previsão é do Núcleo de Meteorologia e Hidrologia.

Em Goiânia, a previsão para esta sexta-feira (20), é de temperatura mínima de 21ºC e máxima de 30ºC. A umidade mínima do ar fica em 65% e a máxima, 88%. As chuvas devem ser de curta duração e podem ser acompanhadas de trovoadas.

As informações são do Goiás Agora