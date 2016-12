Chuva deve continuar caindo em Goiânia nos últimos dias do ano

As fortes chuvas que caíram em Goiânia durante esta segunda-feira (26), a última de 2016, devem se tornar companheiras dos habitantes da capital nos últimos dias do ano.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a terça-feira (27) deve ter céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente no período da tarde. A temperatura mínima será de 23°C e a máxima, 32°C. A umidade do ar em Goiânia varia entre 45% e 90%, o que deve contribuir para o chegada do calor.

Os últimos quatro dias de 2016 não devem ter situação diferente na capital.