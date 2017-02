Chuva continua no final de semana em Goiás

A chuva que caiu rapidamente na tarde desta sexta-feira (3), em Goiânia, deve permanecer no final de semana. Segundo o Núcleo de Meteorologia e Hidrologia em todas as áreas do Estado, haverá variação de nuvens e chuvas localizadas, acompanhadas de rajadas de vento e raios. Em todas as regiões a temperatura máxima permanece estável e com valores mais amenos.

De acordo com o Climatempo, no sábado (4), a temperatura varia entre 20ºC e 31ºC e o dia será de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite.

Já no domingo (5), o clima fica com temperatura entre 20ºC e 32ºC com sol e muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.