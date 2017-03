A forte chuva que atinge Goiânia na noite desta quarta-feira (29), provocou alagamento na Avenida César Lattes com a Avenida dos Alpes, no Conjunto Cachoeira Dourada, região Sudoeste da Capital.

Segundo informações da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo, o nível da água está bastante elevado no local.

O trânsito no trecho é lento e as linhas de ônibus que passam pela via também sofrem com atrasos.