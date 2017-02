“Chego à escola com medo”, diz professora de escola furtada em Goiânia

“Tá difícil de trabalhar sem segurança nenhuma”, é assim que uma professora de história resume a sensação que sente quando chega para trabalhar na Escola Frei Nazareno Confaloni que foi arrombada, furtada e depredada em Goiânia, na madrugada desta sexta-feira (10).

A educadora, que pediu para não ser identificada, contou que trabalha na unidade há três anos e que no dia 25 janeiro assim que estacionou seu carro e estava retirando os materiais para lecionar foi rendida por um rapaz armado com aproximadamente 16 anos. “Ele apontou o revólver para minha cintura e disse é um assalto eu quero o carro. Me dá as chaves. Ele avançou em minhas mãos tomou as chaves e saiu com o carro com as portas abertas”, relatou a professora.

A professora é portadora de necessidades especiais e o carro é adaptado. Ela foi até a delegacia e registrou ocorrência, mas até o momento nenhuma informação sobre o Citroën C3.

Ela reclama que não existe um espaço seguro onde os servidores podem deixar seus veículos e eles ficam na rua sem proteção. “Nós colocávamos os carros lá dentro, mas proibiram de colocar porque a escola é do aluno”, comentou a professora.

A docente contou ainda que o arrombamento desta madrugada já o segundo neste ano. “No começo do ano quando chegamos para a reunião pedagógica encontramos a escola toda aberta e tinham roubado algumas coisas”.