Chega a Goiânia nova categoria da Uber que beneficiará usuários mais frequentes do aplicativo

A plataforma de serviços de transporte Uber lançará nesta sexta-feira (1°) uma nova categoria para os usuários em Goiânia, que beneficiará, principalmente, quem se locomove com frequência utilizando o aplicativo.

O uberX VIP chegará com o intuito de colocar à disposição dos usuários que realizarem 30 ou mais viagens em um mês, os motoristas da plataforma que tiverem as melhores avaliações. Para receber o status de usuário uberX VIP, os trajetos deveram ser percorridos no mês anterior, utilizando qualquer serviço da plataforma, como o uberX e UberSELECT, por exemplo.

Em nota, a empresa afirma que manterá seus usuários atualizados sobre quanto falta para eles ganharem o status de VIP para o mês seguinte. No primeiro dia de cada mês, o status será automaticamente adicionado à conta, desde que os requisitos tenham sido atendidos no mês anterior. A Uber ressalta ainda que o novo serviço é um programa mensal e o usuário só terá acesso até o final do mês corrente.

Como o uberX VIP conecta os usuários aos motoristas com as melhores avaliações da plataforma, a empresa reconhece que o tempo de espera pode ser um pouco maior com relação às outras opções da Uber. Porém, a categoria terá o mesmo valor de tabela do uberX. Para pedir o novo serviço, bastará seguir os mesmos procedimentos na plataforma.

Com a chegada do novo serviço, Goiânia se juntará a outras capitais como São Paulo, Porto Alegre e Curitiba. O uberX VIP também começará a funcionar em Brasília e Salvador nesta sexta.