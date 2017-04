Chefs oferecem pratos feitos com a xepa em praça de Goiânia

Mais de 20 chefs goianos se reuniram na manhã de hoje na Praça do Ipê, no Setor Bueno, para oferecer pratos gratuitos feitos exclusivamente com a xepa da feira.

A intenção era chamar a atenção para o desperdício de alimentos.

Estatísticas mostram que mais de 30% do que é produzido acaba se perdendo no caminho até o prato. Cerca de 10% destas perdas acontecem na feira porque o consumidor descarta alimentos considerados “feios” - amassados, deformados e machucados - que ainda estão bons para consumo.

A ação integra a segunda edição da Disco Xepa Goiânia, uma promoção do Slow Food Ipê, e contou com o envolvimento de mais de 90 voluntários.

A iniciativa ocorreu simultaneamente em mais de 100 cidades de 40 países diferentes e integra o 1º World Disco Soup Day, uma campanha da rede Slow Food contra o desperdício.

Durante o evento, os chefs ensinaram como aproveitar melhor aos hortifrútis evitando não apenas que os produtos considerados “feios” não fossem jogados fora, mas também que o consumidor soubesse como usar todas as partes do alimento.

Além do trabalho dos chefs, o evento contou com a realização de oficinas voltadas para técnicas de gestão de resíduos e descoberta de novas fontes de alimentos.

No Brasil, a Disco Xepa acontece sempre junto a uma feira ou a uma Central de Abastecimento de Alimentos (Ceasa) e visa conscientizar tanto consumidores como comerciantes.