Chefes de grupo que desviava dinheiro do Mutirama lideravam mesmo exonerados

Provas coletadas pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) indicam que mandantes do grupo que desviava dinheiro da bilheteria do parque Mutirama continuavam tendo influência sobre o esquema criminoso, mesmo quando não trabalhavam mais no local. Os denunciados à Justiça por organização criminosa Dário Paiva, que era presidente da Administrativo da Agência Municipal de Turismo e Lazer (Agetul), e Geraldo Magela, que era diretor Admnistrativo, foram exonerados no final de 2016, mas gravações telefônicas, objetos apreendidos e mensagens do aplicativo WhatsApp mostram que eles ainda estavam bastante presentes no parque e também no zoológico. Os dois locais são administrados pela Agetul.

Em uma conversa interceptada no dia 13 de fevereiro que o POPULAR teve acesso, Magela liga para Leandro Rodrigues, bilheteiro denunciado que era de confiança do grupo criminoso segundo o MP-GO, e pergunta sobre o movimento de clientes no local. O funcionário então apresenta valores da arrecadação para Magela, a quem chama de chefe. “A Tânia fechou o dela com 16 e o menino lá fechou com 9, quase 10”, diz o bilheteiro.

Já na casa de Dário Paiva foram apreendidos documentos de contabilidade do Mutirama, ingressos, cortesias e uma chancela do parque, isso quase cinco meses depois que ele já não estava mais na direção da Agetul.

Em uma mensagem de WhatsApp de 14 de janeiro deste ano, coletada do celular apreendido de Dário, um político de seu partido, PEN, explica que o esquema de desvio de dinheiro continua e que quem falou que ele “degringolou” estava mentindo.

Veja o áudio em que Magela confere o movimento na bilheteria, de onde a arrecadação era desviada: