Chamado de vagabundo, jovem agredido em manifestação trabalha desde os 14 anos e faz a 2ª faculdade

O paulista Mateus Ferreira da Silva, de 33 anos, foi agredido por um policial militar durante as manifestações da última sexta-feira (28) no centro de Goiânia. O estudante de ciências sociais veio para a capital goiana no início do ano passado, para cursar sua segunda faculdade na Universidade Federal de Goiás (UFG). De acordo com a família, Mateus trabalha desde os 14 anos e já é formado em Ciências da Computação.

Mateus teve traumatismo cranioencefálico (TCE) e múltiplas fraturas no rosto após ser agredido com um cassetete por um policial. Após saber o estado de saúde do filho, a mãe do estudante veio de ônibus da cidade de Osasco, no interior de São Paulo.

Foi cogitada a remoção do jovem para São Paulo, mas os médicos não autorizaram a transferência.

Ele passou por cirurgias na tarde do último sábado (29). Segundo boletim médico encaminhado pelo Hospital na manhã desta terça-feira (2), a equipe médica que cuida do estudante aguarda resultados de novos exames para saber se é possível suspender a sedação. Ainda não há previsão para realização de novos procedimentos cirúrgicos. O estudante apresentou melhoras, mas segue em estado grave. Ele está sedado, entubado e internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Uma gravação divulgada nas redes sociais registrou o momento em quem o estudante foi agredido durante as manifestações. Pelo vídeo é possível ver que há uma confusão no local e a ação da polícia contra os grupos. Mateus estava correndo sozinho quando foi acertado na cabeça por um policial usando um cassetete. Ele veio ao chão na hora.

O policial Augusto Sampaio de Oliveira Neto, subcomandante da 37ª Companhia Independente da PM, foi identificado como autor do golpe que atingiu o estudante e foi afastado de suas funções no policiamento ostensivo.

A Polícia Civil deve começar a investigar o caso.