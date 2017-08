Cerimonialista de Iris Rezende morre em Goiânia

Chefe de Cerimonial do prefeito Iris Rezende, Belgi Ferreira da Silva morreu no final da tarde desta terça-feira (1º), em Goiânia.

Segundo informações, Silva trabalhou normalmente durante todo o dia e passou mal no final do expediente.

Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância, mas sofreu três paradas cardíacas e não resistiu.

O corpo foi levado para o Hospital Lucio Rebelo, no setor Pedro Ludovico.

Em nota, Iris Rezende lamentou o falecimento. "O momento é de grande tristeza, Belgi me acompanha desde quando fui governador de Goiás, senador da República e atualmente trabalhava diretamente em meu gabinete na Prefeitura de Goiânia. Perdi um amigo e profissional que exercia suas funções com excelência".

Ainda não há informações sobre velório e enterro.

Nas redes sociais, amigos e colegas lamentaram o ocorrido:

Consternado com a morte prematura do amigo ,Belgi Ferreira.Um líder do PMDB .Que Deus conforte seus familiares.Descanse em paz Guerreiro. pic.twitter.com/0FbryxgTgo