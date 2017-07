Cerca de 90 médicos residentes da Santa Casa continuam movimento paredista em Goiânia

Pelo menos 90 médicos de 17 programas de residência continuam nesta quinta-feira (27) o movimento paredista, iniciado na quarta-feira, na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Eles se reuniram novamente em frente ao hospital para cobrar da direção o pagamento da bolsa residência médica e melhores condições de trabalho. Valor da bolsa é de aproximadamente R$ 3 mil por 60 horas semanais de trabalho.

Segundo o secretário de comunicação do Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás (Simego), Rafael Cardoso Martinez, a negociação está parada e o pagamento da bolsa vem atrasando desde o ano passado. “Mas vinha sendo paga mensalmente. Esse mês, no entanto, além do atraso a direção não deu uma previsão de quando irá efetuar o pagamento. A explicação da direção é de que a contrapartida da Prefeitura de Goiânia está atrasada”.

Martinez afirma que o movimento deve continuar enquanto as reivindicações não forem aceitas. “Temos ainda as condições de trabalho. Tem faltado remédio no hospital, como antibióticos e corticoides. Por isso estamos tentando agendar uma nova reunião com a Santa Casa”, diz.

A reportagem do POPULAR entrou em contato com a Santa Casa, por e-mail, mas até o fechamento desta matéria o hospital não respondeu aos questionamentos, assim como a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia.

No entanto, cirurgias eletivas e consultas já começam a ser remarcadas no hospital. Um paciente esperava por uma cirurgia há cinco meses, mas, na quarta-feira (26), quando o procedimento seria realizado, recebeu a notícia de que foi remarcado para setembro.