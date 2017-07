Cerca de 5 mil pessoas passaram pelo Mutirama no dia do acidente

O dia 26 de julho de 2017 vai ficar na memória dos goianos, especialmente para as 5 mil pessoas que passaram pelo Parque Mutirama, no Centro de Goiânia, na data, quando 11 pessoas ficaram feridas após acidente com um brinquedo. A estimativa de público foi confirmada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Goiânia.

Mesmo após a ocorrência no início da tarde, o local continuou funcionando por algumas horas e teve apenas a área do Twister, que apresentou falha, interditada. Em seguida ao acidente, a reportagem do POPULAR entrou em contato com o supervisor geral do Parque Mutirama, Wanderley Alves Siqueira, que chegou a atender ao telefonema, mas respondeu que não poderia falar no momento, já que “muitas pessoas estão exigindo o dinheiro de volta dos ingressos e estamos prestando o apoio aos socorristas”. O local estava cheio de visitantes no momento do acidente. O supervisor foi procurado novamente na manhã desta quinta-feira, mas não atendeu às ligações.

O chefe de gabinete da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Carlos Magno Calixto, também havia dito que o caso se tratava de um acidente e que o parque não pararia de funcionar. “Não há necessidade de parar o parque por causa de um brinquedo.”

Somente por volta das 17h30 que o prefeito Iris Rezende interditou o espaço por tempo indeterminado, até que seja feito um levantamento geral de todos os brinquedos que estão em funcionamento. “Determinei que feche imediatamente para que seja feita uma revisão. Se aconteceu com um, pode acontecer com outro”, disse.

Questionado sobre o funcionamento do parque durante toda a tarde, apesar do acidente, Iris disse que sua preocupação inicial foi em dar assistência aos acidentados. “Foi o primeiro acidente em quase meio século. Lamentamos, choramos, e não vamos permitir que ocorra novamente”.

A promotora Leila Maria de Oliveira, da 50ª Promotoria de Justiça de Goiânia, considerou a postura do parque ter continuado aberto por tanto tempo como um ato grave. “O parque deveria ter sido fechado de imediato. Eu vou, inclusive, contatar a Agetul e saber por qual razão o parque continuou funcionando. Isso foi grave”.

Leila Maria garantiu que o Ministério Público vai averiguar responsabilidades, e que, nesse caso, acredita caber até uma ação penal. Após as apurações, segundo ela, se encontrado um responsável de fato, ele deverá ser penalizado criminalmente.

Resposta

Em nota enviada na quarta-feira, a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) lamenta o acidente e informa que as vítimas foram atendidas rapidamente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas imediatamente para unidades de saúde da Capital. A Agência salienta ainda que a manutenção dos brinquedos do Parque Mutirama está em dia. Os motivos do acidente serão investigados pelo Corpo de Bombeiros e outros órgãos competentes.

A reportagem entrou em contato novamente com a Prefeitura de Goiânia nesta quinta-feira (27) para saber quais providências serão tomadas a partir de agora, porém, a resposta não foi enviada até a conclusão da matéria.

Reponsável

A Agetul, responsável pelo Parque Mutirama, foi notificada, em janeiro deste ano, a apresentar responsável técnico pelos brinquedos, segundo o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO).

Em nota emitida na tarde de quarta-feira (26), o Crea-GO afirmou realizar fiscalização e vistorias anuais em parques de diversão em todo o Estado. “A última vistoria realizada no Parque Mutirama foi em 26 de janeiro de 2017, onde foi constatada a inexistência de profissional da engenharia responsável pela manutenção dos equipamentos eletromecânicos. Na mesma data, a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) foi notificada para apresentar ao Crea-GO novo responsável técnico pelos brinquedos do parque”, diz a nota.

Segundo o Crea-GO, o Conselho recebeu em março um ofício no qual a Agetul solicitava “prorrogação de prazo para regularização a qual seria feito via Processo Seletivo Simplificado”.

O edital foi publicado no dia 9 de junho de 2017 e prevê a contratação de analistas em obras e urbanismo, nas modalidades de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica em caráter temporário. Os novos profissionais serão responsáveis pela coordenação e planejamento de atividades de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do Parque. O certame ainda está em andamento.

“O Crea continua aguardando posicionamento da Prefeitura de Goiânia/Agetul quanto ao envio dos nomes dos novos profissionais da área tecnológica que vão assumir a responsabilidade técnica dos brinquedos”, conclui a nota.