Cerca de 30 detentos fogem do Semiaberto de Aparecida de Goiânia; veja o vídeo 🎥

Informações preliminares dão conta que ao menos 30 detentos fugiram no final da manhã desta quinta-feira (27) da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia. Um homem teria morrido durante a ação e outros quatro ficaram feridos. Um vídeo foi gravado por um dos presos e divulgado nas redes sociais da possível fuga. A gravação mostra a utilização de uma escada para pular o muro da unidade.

Ao contrário do que é possível observar na gravação, por meio de nota, a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) informa que seis detentos tentaram fugir da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto. "Os servidores que estavam em serviço conseguiram conter a fuga de quatro deles, enquanto outro conseguiu concretizar a fuga. Um detento foi ferido durante a fuga e morreu".

De acordo com informações da Seap, os agentes de plantão tentaram, inicialmente, conter a fuga com armas não letais. "Os fugitivos não cederam, o que levou um dos agentes a atirar na parte baixa do corpo do detento que foi a óbito. As buscas prosseguem para recapturar o fugitivo"

A reportagem tem tentado contato com o diretor da Colônia, mas, por enquanto, ele não atendeu às ligações.

Mais informações em instantes.