Cerca de 130 mil pessoas são esperadas na Jornada da Cidadania

A PUC Goiás e a Arquidiocese de Goiânia lançaram oficialmente nesta terça-feira (9) a Jornada da Cidadania, na Cúria Metropolitana, em Goiânia. Contudo, o evento só terá início no próximo dia 24 de maio, no Câmpus II da universidade, no Jardim Mariliza, e se estenderá até o dia 27 de maio. A expectativa dos organizadores é que 130 mil pessoas participem da Jornada este ano. Em 2016 foram realizados mais de 500 mil atendimentos.

De acordo com a pró-reitora de Extensão e Apoio Estudantil da PUC Goiás, a professora Márcia de Alencar Santana, além dos atendimentos gratuitos nas áreas jurídica, de saúde, cultura, educação, cidadania e tecnologia, uma Estação de Coleta Seletiva de Lixo Tecnológico será instalada no local do evento para que materiais como bateria de celular, peças de computador e monitores tenham um fim adequado.

A Estação Solidariedade irá receber alimentos não perecíveis, roupas e brinquedos que serão doados à população carente e, em consonância com a Campanha da Fraternidade da CNBB deste ano, o Memorial do Cerrado será um espaço de divulgação da cultura indígena e quilombola, com apresentações artísticas e atividades envolvendo a culinária. A Feira da Solidariedade divulgará os trabalhos de 64 obras sociais da Arquidiocese e os Jogos Universitários receberão mais de mil atletas que irão participar de diversas modalidades esportivas.

Todas essas novidades foram anunciadas durante a solenidade de lançamento do evento, que reuniu autoridades da igreja, educação e poder público. Para o reitor da PUC Goiás, Wolmir Amado, há uma expectativa em quantidade e qualidade para o êxito do evento: “queremos que a Jornada brilhe, especialmente, por sua dimensão comunitária de serviço ao povo, pelo entrelaçamento do voluntariado, pela participação efetiva e pela afirmação de valores de solidariedade, justiça, amor e solidariedade”, refletiu.

Diretor da Feira da Solidariedade, o padre Max Costa também destacou o caráter filantrópico do evento, que vai ao encontro dos ensinamentos cristãos que frisam a importância da caridade. A logomarca da Jornada, de autoria do artista plástico Siron Franco, rememora a passagem em que Cristo faz o milagre da multiplicação do pão e do peixe. “Somos uma igreja em saída, como exorta o papa Francisco, portanto nos empenharemos para que ela cresça com um olhar atento às necessidades do próximo”, discursou o diretor da Feira.

Bispo auxiliar de Goiânia, dom Levi Bonatto, destacou que a Jornada revela essa face comunitária da universidade e da Arquidiocese, por meio de uma evangelização que mobiliza os funcionários e voluntários que atuam na jornada: “as pessoas que estão trabalhando também saem ganhando, porque elas se realizam através da caridade que é a principal virtude cristã. Estamos muito satisfeitos em receber as pessoas que vão visitar essa Feira”, declarou. O religioso deu destaque à inserção social da igreja, por meio de suas obras que atendem um público diverso em creches, colégios, assistência às pessoas com deficiência, dependentes químicos, entre outros.

O arcebispo metropolitano dom Washington Cruz, que neste mês completa 30 anos no episcopado, conduziu um momento de oração e reflexão, além de declarar oficialmente aberta a Jornada da Cidadania 2017. O evento tem início no dia 24 de maio, após a missa da padroeira de Goiânia (Nossa Senhora Auxiliadora) que será celebrada na Vila Cenográfica do Memorial do Cerrado.