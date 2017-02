Cerca 2,5 mil latas de cerveja vencidas são apreendidas em supermercado em Goiás

Uma fiscalização da Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor de Goiás (Procon-GO), apreendeu quase 2,5 mil latas de cerveja na unidade do Bretas em Itumbiara, na região Sul do Estado, nessa terça-feira (14).

A mercadoria estava em promoção e isso despertou a atenção dos fiscais. Durante a fiscalização foi comprovado que o produto estava vencido há cerca de um mês. Na semana passada, fiscais já tinham apreendido 700 quilos de produtos impróprios para consumo.

À TV Anhanguera, a assessoria do Bretas informou que segue todas as normas da Vigilância Sanitária e do Código de Defesa do Consumidor.