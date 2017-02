Centro de Convenções de Goiânia recebe 2ª Feira do Estudante até quinta

A 2ª Feira do Estudante - Expo Ciee Goiás acontece nesta quarta-feira (15) e quinta-feira (16), no Centro de Convenções de Goiânia. Com entrada franca, o evento é destinado a alunos credenciados no programa Bolsa Universitária, estudantes do ensino médio, técnico e superior da região.

O principal objetivo é criar um ambiente em que os estudantes tenham a oportunidade de trocar experiências, se capacitar e receber orientações em prol de suas trajetórias profissionais. Neste ano, a expectativa é que mais de 23 mil pessoas visitem o espaço.

Além de completa estrutura para atendimento aos estudantes, o evento conta com ofertas de vagas de estágio e aprendizagem, palestras e estandes, reunindo segmentos empresariais e acadêmicos.

Com vagas limitadas, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site do Ciee (www.ciee.org.br/expociee).



Serviço

Onde: Centro de Convenções de Goiânia, Pavilhão Azul (Rua 04, nº 1.400, Centro)

Horário: das 10h às 19h