Central de Materiais e Esterilização do Hospital Materno Infantil é interditada

As quatro áreas da Central de Materiais e Esterilização do Hospital Materno Infantil (HMI) foram interditadas pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás (SRTE-GO) em Goiânia, na manhã desta quinta-feira (25). A unidade não suspenderá os atendimentos.

Segundo a auditora fiscal do trabalho e coordenadora do setor de saúde, Jacqueline Carrijo, denúncias do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde de Goiás (Sindsaúde) e do Sindicato Dos Condutores de Ambulância do Estado de Goiás (Sindambulância) originaram a uma auditoria que durou 60 dias e resultou em um laudo com 600 páginas.

De acordo com Jacqueline, os problemas detectados são graves. “Sujeira, ferrugem, janelas abertas, buracos, uso de material proibido e falta de equipamento adequado para os funcionários foram algumas das incoerências detectadas. Tudo foi documentado, registrado em fotos e anexado ao laudo”, afirmou a auditora fiscal.

Jacqueline contou também que ficou comprovado o descumprimento de normas básicas de segurança dos trabalhadores, normas sanitárias e ambientais. “Semana passada eu me reuni com a equipe técnica do HMI e anunciei a decisão de interdição total das aéreas e eles concordaram. Anunciei para que eles já fossem tomando providências imediatas e emergências para a terceirização, já que existem empresas que cumprem as regras”, explicou.

Ainda de acordo com Jacqueline, a Central só volta a funcionar após regularizar todos os problemas apontados na auditoria. “Sem exceção, todos os projetos hidráulico, elétrico, hidro sanitário, segurança no trabalho. Todas as medidas terão que ser regularizadas na integralidade. Até lá todo o processo será terceirizado”, frisou a auditora.

A auditora fiscal informou ainda que a lavanderia será a próxima área auditada. “Recebemos denúncias graves”, afirmou Jacqueline.

A assessoria de imprensa do Hospital Materno Infantil informou que a unidade só vai se pronunciar quando for notificada oficialmente da interdição por meio da entrega dos relatórios dos auditores fiscais.