Centenário de Nossa Senhora de Fátima é celebrado em Goiânia

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Setor Aeroporto, em Goiânia, deu início às comemorações do centenário das aparições da santa, considerada uma manifestação de Maria. A programação terá início na quinta-feira (4), com bênçãos especiais, terço, confissões e missas. O ponto alto das comemorações será uma missa campal no dia 13 de maio, data em que, de acordo co...