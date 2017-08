Cenas fortes: Homem é preso por roubar R$ 1 mil e tentar matar idosa; veja o vídeo 🎥

Danilo de Oliveira Roxo foi preso na quinta-feira (17) acusado de tentativa de latrocínio contra uma idosa, vizinha dele, de 83 anos, no Catete, Zona Sul do Rio. O caso aconteceu no último dia 15.

A vítima voltava do banco com R$ 1 mil quando foi surpreendida pelo rapaz no momento em que ela entrava no prédio. O dinheiro e outros pertences como cartões ainda não foram localizados.

As imagens da câmera de segurança do prédio onde aconteceu o crime são chocantes. A idosa entra na portaria, que estava sem porteiro, e é agredida pelo criminoso, que ficou minutos à espreita. O delegado assistente da 9ª DP, Clemente Braune, afirmou que a vítima conhecia o agressor e chegou a ajudá-lo financeiramente. "Ela ficou surpreendida quando identificamos que era ele. A agressão foi tão rápida que ela nem viu quem foi o agressor", disse ao site O Dia.

Danilo deu 18 socos na vítima e ainda tentou matá-la esganando-a. O bandido está com prisão temporária por 30 dias por prática de crime hediondo contra mulher idosa. Ele foi indiciado por tentativa de latrocínio, que pode gerar pena de 20 a 30 anos. Os fatos de a vítima ser idosa e não ter possibilidade de defesa podem agravar a punição. Danilo foi encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária, de onde será transferido para uma unidade prisional.

O agressor depôs na 9ª DP pela manhã. Segundo Braune, Danilo alegou transtornos mentais e sofrer de Transtorno de Déficit de Atenção. Por não estar tomando a medicação prescrita, ele afirmou estar sofrendo alucinações e visões.

A polícia acredita que a agressão poderia ter terminado em morte caso a mãe do jovem não tivesse interrompido o ataque. Enquanto tentava estrangular a idosa, o criminoso ouviu o barulho do elevador e parou o ataque. Vendo a cena, a mãe socorreu a idosa, que foi levada ao hospital. "Até o momento que nós efetuamos a prisão, a mãe não sabia que ele era o agressor", disse o delegado.

A vítima sofreu fraturas nos ossos do nariz e da face e deve ser submetida à cirurgia na semana que vem. Ela se recupera na casa de um familiar e ainda não voltou ao apartamento.