Celular de estudante morto por PMs em Goiânia é achado sem cartão de memória

Mais uma reviravolta no caso da morte do estudante Robertinho intriga familiares. De acordo com a mãe da vítima, Sheyla Campos, o celular do filho foi encontrado dentro do guarda-roupa, enrolado em um pano. O adolescente foi assassinado por policiais militares que invadiram a casa em que morava com a família na noite de segunda-feira (17).

A mãe afirma que "ninguém sabe como foi parar ali", o aparelho estava desaparecido desde a noite do crime e foi encontrado sem o cartão de memória.

A última troca de mensagem entre Sheyla e Robertinho foi às 19h02, a mãe não sabia, mas aqueles seriam os últimos momentos do filho, que foi morto por volta das 20h30.

Durante entrevista a TV Anhanguera na quarta-feira (19), o tio do rapaz, Jailson de Oliveira, contou que as imagens de segurança da residência da família e o telefone do sobrinho tinham sumido.

De acordo com familiares, o aparelho eletrônico do adolescente também tinha acesso às imagens das câmeras de segurança da casa.

Jailson ainda afirmou que os policiais tiveram livre acesso ao local logo após o crime e acredita que foram eles que desapareceram com as evidências.