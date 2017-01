Celg anuncia concurso com salário de quase R$ 8 mil

A Celg Geração e Transmissão (Celg G&T), que ainda não foi privatizada, anunciou abertura de edital para concurso público para preenchimento de 19 vagas para diversas áreas.

A remuneração oscila entre R$ 2.079,48 e R$ 7.890,24. Há os ensinos médio e superior. Conforme previsto em lei, 5% das vagas serão destinadas às pessoas com deficiência.

As inscrições serão abertas no dia 1º de fevereiro e se estende até 23 de março. Os candidatos podem acessar o site Centro de Seleção da UFG e preencher a ficha de inscrição. As taxas variam de acordo com a vaga escolhida.

Além do salário, os contratados vão ter direito ao plano de saúde, programa auxílio-refeição/alimentação, seguro de vida em grupo, previdência complementar e outros benefícios.

O responsável pela aplicação do certame será o Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG). As vagas são destinadas aos cargos de: Administrador (1), Analista de Infraestrutura em Tecnologia da Informação (1), Engenheiro de Meio Ambiente (1), Engenheiro Eletricista (4), Técnico Industrial em Eletrotécnica (5) e Auxiliar Técnico (7).

Os inscritos no concurso serão avaliados por provas objetivas, discursiva e, alguns candidatos, por aptidão física. As provas vão ser aplicadas em Goiânia no próximo dia 7 de maio.

A validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos.