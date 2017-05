Cebraspe quer “esclarecer situação”

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) afirmou por meio de nota que tem contribuído com as investigações fornecendo todas as informações solicitadas pela Polícia Civil do Estado de Goiás para a apuração de suspeita de fraude em concursos. A instituição diz ser a maior interessada no esclarecimento dessa situação. ...