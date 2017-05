CDTC adia debate sobre melhorias de ônibus após anúncio de congelamento de preços

Nesta quinta-feira (18) foi acatado pela Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC) o congelamento do valor da passagem de ônibus em R$ 3,70 na Região Metropolitana de Goiânia. Contudo, as melhorias do serviço esperadas pelos usuários ainda não foram definidas e devem ser discutidas em reunião posterior.

Na última quarta-feira o governador Marconi Perillo anunciou que o Estado deve arcar com 100% dos custos do Passe Livre Estudantil. Anteriormente o governo estadual era responsável por 50% dessa fatia e o restante era responsabilidade das prefeituras. Segundo o governador, as administrações municipais não estavam arcando com repasse. Antes disso havia, inclusive, a intenção de aumentar a passagem para R$ 4.

O presidente da CDTC e prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, chegou a declarar que era contra o reajuste e defendeu um Termo de Ajustamento de Conduta para entre as empresas e o Ministério público para garantir as melhorias no serviço antes do aumento.

Com o anuncio, o reajuste foi retirado da pauta de discussão e a tarifa fica congelada por um ano. Porém, as empresas vão ter que fazer melhorias no transporte público. Ainda não há uma data definida para quando elas aconteçam.

"Vamos discutir as melhorias que queremos de fato para a Grande Goiânia. Presicamos, agora, que as empresas nos informem sobre o cumprimento do acordo com o governo para estarmos tranquilos sobre a decisão que tomamos na CDTC", disse Mendanha à TV Anhanguera.

Entre as reivindicações da CDTC estão o aumento de mais 67 ônibus na frota, o aumento em 470 viagens a mais nos horários de pico, organizadores de filas nos terminais, aumento na segurança dos terminais, instalação de câmeras de segurança e climatização dos veículos.