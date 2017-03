Casos de doenças têm recuo no início do ano

Com aumento geralmente esperado para esta época do ano, os casos de dengue, zika e chikungunya têm seguido até agora um cenário oposto, com queda nos dois primeiros meses de 2017 em comparação ao mesmo período de 2016. A redução nos casos, em média, já chega a 90%, segundo dados de um novo boletim do Ministério da Saúde (MS), com informações consolidadas até 18 de fevereiro....