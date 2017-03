Casos de dengue e zika caem 80% em relação ao ano passado na Capital

Goiânia registrou 4.657 casos de dengue nos meses de janeiro e fevereiro, enquanto no mesmo período do ano passado foram somadas mais de 26 mil notificações. Apesar dos números, ainda não houve nenhum óbito por dengue em 2017.

Em relação às infecções pelo vírus Zika, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital informa que no mesmo período houve uma queda de 80,81%, de 1.887 para 362 casos. Das notificações deste ano, três já foram confirmadas em gestantes.

A secretária municipal de saúde, Fátima Mrué, acredita que os dados são resultados do trabalho intensificado do combate ao Aedes aegypti da Prefeitura de Goiânia, com ajuda da comunidade.

Estratégias

Desde o início do ano, por exemplo, a SMS tem utilizado armadilhas para capturar ovos do mosquito para que, a partir do quantitativo encontrado em cada região da Capital, intensifique as atividades contra o vetor. “As ovitrampas servem para orientar as ações para eliminar o Aedes no município”, destaca Mrué.

Outra estratégia para combate ao Aedes é a Operação Cata Pneus, que neste ano de 2017 já recolheu mais de 50 mil pneus em toda Goiânia. A partir da próxima semana, a ação será realizada em todas as quartas-feiras até o mês de junho, com o objetivo de retirar os materiais do ambiente e realizar a destinação adequada.

Além disso, os agentes de combate a endemias continuam a fazer o trabalho de rotina de visitas aos imóveis, vigilância e orientação. Para denunciar locais com criadouros do mosquito, a população pode entrar em contato com a Diretoria de Vigilância em Zoonoses por meio dos telefones do “Disque Aedes”, 3524-3125 ou 3524-3131.